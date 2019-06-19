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Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro para ödülünü kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 02:35 | Son Güncelleme

Survivor'da finale 12 gün kala nakit para ödüllü oyun ilk defa oynandı. Acun Ilıcalı, kazanan ismin 10 bin euro ödül alacağını açıkladı. Peki Survivor'da 10 bin euro para ödülünü kim kazandı. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da para ödülünde ilk mücadeleyi beyaz takım kazandı. Ancak para ödülü kazanmak için beyaz takım yarışmacıları kendi aralarında ikinci bir oyunda mücadele etti. İşte Survivor 18 Haziran Salı akşamı son bölümde yaşananlar.

Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro para ödülünü kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan 98. son bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da ilk defa nakit para ödüllü bir oyun oynanacağını açıkladı. Ilıcalı, "Artık arabalar bitti. Ancak şimdi 10 bin euro para ödülü için yarışacaksınız" dedi.

SURVIVOR'DA PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan doksan sekizinci bölümde takımlar, 10 bin euro para ödüllü oyunda karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda, çekişmeli bir mücadele yaşandı. Oyunu ise beyaz takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Kazanan takım baklava ödülünü de aldı.

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Oyunu kazanan beyaz takım kendi arasında ikinci mücadeleye çıktı. Siyah mı beyaz mı oyununda ödül oyununu kazanan beyaz takım karşı karşıya geldi. 10 bin euro para ödülünü kazanan ismin belli olacağı ikinci oyunda, en fazla doğru tahminde bulunan Nikos, 10 bin euro ödülün sahibi oldu. Nikos daha önce bir araba kazanmıştı.

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Survivor survivor 2019 survivor 10 bin euro

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