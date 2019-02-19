Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Survivor Türkiye-Yunanistan'da iletişim oyununda kazananlar Atakan ve Melisa oldu. Atakan ödüle Yusuf ve Kaan'ı, Melisa ise ödüle Sude ve Ecem'i götürdü. Yarışmacılar sevdiklerinden gelen mesajları görünce gözyaşlarını tutamadı.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın ilk iletişim oyunu kazananları ve beraberinde götürdükleri arkadaşları ödüllerine kavuştu. Yakınlarından gelen mesajlar sonrası yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.
Survivor iletişim oyununu kadınlarda Melisa erkeklerde ise Atakan kazanmıştı.
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