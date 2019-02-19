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Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Survivor'da ilk iletişim ödülünü kazanan Türk takımından 6 yarışmacı, günler sonra yakınlarından ilk defa haber aldı.

Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Survivor Türkiye-Yunanistan'da iletişim oyununda kazananlar Atakan ve Melisa oldu. Atakan ödüle Yusuf ve Kaan'ı, Melisa ise ödüle Sude ve Ecem'i götürdü. Yarışmacılar sevdiklerinden gelen mesajları görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Survivor Türkiye Yunanistan'ın ilk iletişim oyunu kazananları ve beraberinde götürdükleri arkadaşları ödüllerine kavuştu. Yakınlarından gelen mesajlar sonrası yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

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Survivor iletişim oyununu kadınlarda Melisa erkeklerde ise Atakan kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan survivor survivor iletişim oyunu

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