Survivor 2019'da yarı finale kimler kaldı? Survivor'da büyük final ne zaman ve nerede?

Survivor'da Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. İlk oyunda basket atışları Seda'ya zor anlar yaşattı.

SURVIVOR'DA YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

Oyunu ilk kazanan yarışmacı Yusuf oldu, ikinci Okay en son Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıkacak. İkinci oyunca Emre ile birlikte oylamaya çıkacak ikinci yarışmacı belirlendi. Seda, Okay ve Yusuf arasında oynanan oyunda heyecan yine çok yüksekti. İlk yarı finaline gidecek isim Okay oldu. İkinci isim Yusuf oldu. Emre ve Seda ise yarı final için oyalamaya çıkacak isimler oldu. Yunanistan takımından ise Dalaka final koltuğuna oturmayı garantiledi.

SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da Yunan yarışmacı Dalaka ile Türk yarışmacılar Okay ve Yusuf finale kalmaya hak kazandı. Emre ve Seda arasında ise sms oylaması olacak ve en çok oyu alan isim finale çıkacak.

SURVIVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor yarı final ve final bölümleri Bodrum Kalesi'nden canlı yayınla ekranda olacak. 1 Temmuz Pazartesi akşamı ise final bölümü ekranda olacak. Canlı yayınla Survivor 2019 şampiyonu belli olacak.