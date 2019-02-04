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Survivor 2019 sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 22:17 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Acun Ilıcalı ile birlikte eski Survivor yarışmacısı Murat Ceylan da sunuculuk yapmaya başladı. Peki Murat Ceylan kimdir? Daha önce iki defa Survivor'da yarışan Murat Ceylan artık Alp Kırşan'ın yerine oyunları sunuyor. İşte Murat Ceylan'ın yaşamına dair bilinenler...

Survivor 2019 sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İlk olarak 2013 yılında Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Murat Ceylan, Survivor yarışmasında 3. oldu. Survivor yarışmasından sonra büyük başarılara imza atan Murat Ceylan, Survivor'ın bu yılki Türkiye-Yunanistan sezonunda sunucu olarak karşımıza çıktı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?
Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.

2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

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Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

Acun Ilıcalı'nın kendisini davet etmesiyle birlikte Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan formatında sunuculuk görevini üstlendi.

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