Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2019'da Türk ve Yunan takımları ilk olarak ödül oyununda yarıştı. Yarışmacılar kalacakları baraka ve erzak için mücadele ettiler. Denizde geçen ilk ödül oyununda Türk takımı çok iyi bir performans sergiledi ve oyunu 12-9 kazanmayı başardı. Böylece Türk takımı rakibinden daha fazla erzak almayı başardı.

Ödülle ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise 'İki takım da erzak alacak. Haftalık erzak en az erzak olacak. Kazanan takım yumurta ödülü alacak, kişi başı üçer tane yiyecek. Kazanan takım Survivor’a başka şartlarda başlayacak. Kaybeden takıma 2 gün boyunca bir şey verilmeyecek. Oyun suyun içinde olacak. Ve takım olarak oynanacak' dedi.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA TÜRK TAKIMI FARK ATTI

Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilki bu akşam oynandı ve iki takım yarışmacıları da oldukça çetin bir mücadele sergiledi. Kondisyon ve güç gerektiren parkurda bu akşam Türk takımı yarışmacıları daha başarılıydı ve bir adım önde parkurları tamamladı. Oynanan oyunların ardından ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye 10-6 kazanmayı başardı.

Survivor 2019'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ise 3 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek.