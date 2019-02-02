Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı oyun alanına böyle geldi

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ÜNLÜLER  | 02.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan başladı. Her yıl Survivor adasına farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı, bu kez sürat teknesiyle yarışmacıların yanına geldi.

Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı oyun alanına böyle geldi

Acun Ilıcalı her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı, bu kez sürat teknesiyle yarışmacıların yanına geldi.

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Acun Ilıcalı her yıl Survivor oyun alanına gelirken birbirinden ilginç girişler yaptı.

Survivor 2018 All Star'ın ilk bölümünde, Acun Ilıcalı, oyun alanına yeşil bir motosikletle geldi. Motosiklet üzerinde adeta şov yapan Ilıcalı, profesyonellere taş çıkardı.

2018

Survivor 2017'de oyun alanına TIR ile giriş yaptı.

2017

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