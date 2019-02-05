Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da gergin anlar!

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI? Survivor 2019'da Kıbrıs için büyük avantaj sağlayacak sembol ödününü kazanmak için her iki takımdan da yarışmacılar bireysel olarak büyük mücadele verdi. Türk takımından bu hafta bayanlarda Seda sembolü kazanırken erkeklerde ise Hakan kazandı. Sembolü kazanan isimlerin ödülü, son teknoloji ürünlerinden biri olan drone oldu.

SURVIVOR'DA ZIPKIN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Survivor 2019'a hızlı başlayan Türk takımı, iki günde bir ödül ve iki dokunulmazlık oyununu kazanmayı başarmıştı. Ancak son bölümdeki zıpkın ödüllü yarışmada Yunanistan takımı farklı bir skorla kazandı. Türk takımını 10-4 yenen Yunan takımı zıpkın ve olta takımının ödülünün sahibi oldu.

Survivor Türkiye-Yunanistan üçüncü bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar olta ödülünü kazanmak için mücadele ettiler. Kadınlar ve erkekler olarak mücadele eden Türk ve Yunan takımları yarışmacıları, rakiplerinin elindeki sembolleri düşürmeye çalıştı.

SURVIVOR 2019'DA İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan'da iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı 3 eleme adayı çıkardı.Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci bölümde gerçekleşen konseyde dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında bireysel dokunulmazlığın sahibi olan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi.

Ada konseyinde gerçekleştirilen oylama sonucu takım arkadaşları tarafında adı yazılan Ioulieta 7 oy ile ilk elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Ria ikinci elenme adayı olarak Spyros’un adını söyledi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan bir diğer isim Stavratis ise elenme adayı olarak Demi’nin adını söyledi. Yunan halkının vereceği oylarla belli olacak eleme gecesinde adaylar Loulieta, Spyros ve Demi oldu. Survivor 2019'un 5 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünde, elenen isim belli olacak.

DİMİTRİ VEDA EDİYOR

Yunan takımından Dimitri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.

RİA'NIN DURUMU BU HAFTA BELLİ OLACAK

Burnunda bir kırık olduğu öğrenilen Yunan takımı oyuncusu Ria, doktor tarafından gözlem altına alındı. 2 hafta içerisinde ancak toparlanabileceği öğrenilen Yunan Survivor Ria, bu problemleri aşabilmek için kendisine zaman tanınmasının gerektiğini ifade etti.

