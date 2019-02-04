Survivor 2019 yarışmacısı Dimitra Vamvakousi kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitra kaç yaşında?

Survivor 2019'da Yunanistan takımında yarışan Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur.
Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.
24 yaşında olan Dimitra Vamvakousi, TFAFA (Atina Jimnastik Akademisi) mezun oldu. Geçmişte bir şampiyon iken, scuba dalışına katıldı. Kendisini iyi bir çocuk ve olumlu bir insan olarak nitelendiriyor. Sporda güç ve kuvvete inanıyor. Dimitra Vamvakousse, Survivor unvanının çok zor koşullarda hayatta kalmayı öğrendiği için kendisine mükemmel bir şekilde uyduğunu söylüyor.
1.74 boyundaki Dimitra 55 kiloda yarışmaya başladı. Dimitra Vamvakousi oğlak burcudur.
Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır.
Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.
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