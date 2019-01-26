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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu! İşte Türk ve Yunan takımları

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EĞLENCE  | 26.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

Heyecanla beklenen Survivor Türkiye-Yunanistan için geri devam ediyor. Acun Ilıcalı Survivor ilk tanıtımın fragmanını yayınladı. 2 Şubat 2019'da başlayacak Survivor öncesi Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşılaşacağı serüvende yer alacak 12 isim belli oldu. İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye takımında yer alacak 12 isim...

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı başlayacak. İlk bölüme kısa bir süre kala Acun Ilıcalı'dan tanıtım videosu paylaşımı geldi.

Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle:

İşte #Survivor Türkiye-Yunanistan’ın Türkiye kadrosu ve ilk tanıtımımız. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.

Tanıtım videosunda görüldüğü üzere Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

YUNAN TAKIMI DA BELLİ OLDU

Survivor Türkiye - Yunanistan'da yarışacak Yunan takımı yarışmacıları belli oldu. Yunan yarışmacılar da kanalın internet sitesinden yayınlandı.

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