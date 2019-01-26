Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu! İşte Türk ve Yunan takımları

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı başlayacak. İlk bölüme kısa bir süre kala Acun Ilıcalı'dan tanıtım videosu paylaşımı geldi.
Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle:
İşte #Survivor Türkiye-Yunanistan’ın Türkiye kadrosu ve ilk tanıtımımız. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.
Tanıtım videosunda görüldüğü üzere Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;
Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.
YUNAN TAKIMI DA BELLİ OLDU
Survivor Türkiye - Yunanistan'da yarışacak Yunan takımı yarışmacıları belli oldu. Yunan yarışmacılar da kanalın internet sitesinden yayınlandı.
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