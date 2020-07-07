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Survivor 2020'de son ödül oyununda büyük sürpriz! Survivor'da son büyük ödül ne oldu? Survivor ödül oyununu kim kazanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 21:48 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yeni bölümde mavi ve kırmızı takımlar sezonun son ödül oyununda yarışıyor. Bir hafta sonra final yapacak olan Survivor 2020'de son ödül oyunu ise aylar sonra ilk defa denizde yapılıyor. Murat Ceylan'ın açıkladığı büyük ödül tüm yarışmacıları motive etti. Survivor'da son haftaya girerken yarışmacıların parkurda vereceği ödül oyunu mücadelesini kim kazanacak? 7 Temmuz Ödül oyununu kim kazanacak? Survivor'da son büyük ödül ne oldu?

Survivor 2020'de son ödül oyununda büyük sürpriz! Survivor'da son büyük ödül ne oldu? Survivor ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2020'nin son ödül oyunu için parkura çıkacak yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 7 Temmuz Survivor 2020 129. yeni bölümde büyük ödülü kazanan takım hangisi olacak?

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7 TEMMUZ SURVIVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNDA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2020'de bu akşam muhteşem bir ödül oyunu ekranlara gelecek. Murat Ceylan'ın sunumu ile gerçekleşecek ödül oyununun sonunda, büyük ödülü ise kazanan takımı almaya özel olarak gelen katamaran, kazanan takımın yarışmacılarını Dominik Cumhuriye'nin en popüler ve lüks oteline götürecek. Yarışmacılar hem katamaranda hem de oteldeki partilerde eğlenecek. Kazanan takım akşam yemeğinin ardından ise ertesi gün otelde Türk kahvaltısı yapacak.

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SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI DOKUNULMAZLIK VE ELEME GÜNLERİ

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.

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