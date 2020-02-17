MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor 2020 reyting yarışında dengeleri değişti! Acun Ilıcalı paylaştı

Survivor 2020 reyting yarışında dengeleri değişti! Acun Ilıcalı paylaştı

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kış sezonunun merakla beklenen yarışma programı Survivor'ın ilk bölümü dün akşam ekranlara geldi ve reyting yarışında dengeler değişti. Acun Ilıcalı reytinglerle ilgili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Survivor 2020 reyting yarışında dengeleri değişti! Acun Ilıcalı paylaştı

Survivor 2020 gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam yayınlanmaya başlayan Survivor dengeleri değiştirdi. Survivor ilk bölümüyle ilk sıraya oturdu. Total ve AB grubunda TV8’de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı.

Totalde Survivor birinci, Savaşçı ikinci, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu üçüncü sırada yer aldı. Ana haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

Survivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacılarıSurvivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları

ACUN ILICALI PAYLAŞTI!

Acun Ilıcalı reyting sonuçlarının ardından Instagram üzerinden paylaşım yaparak izleyicilere ve ekibe teşekkür etti.

Capture

Acun Ilıcalı paylaşımında şunları söyledi: "Survivor 2020 ilk bölümüyle şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı. Bu rekor izlenme oranı için bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Mehmet Aslantuğ yeni dizisiyle şaşırtacak!Mehmet Aslantuğ yeni dizisiyle şaşırtacak!
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020, survivor 2020 yayın tarihi, Acun Ilıcalı, Survivor 2020 reyting,

En Çok Okunan Haberler

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis sahnesine tepki yağdı

Bekçi sahnesine tepki! 'Karalama kampanyası'

Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk Bir Annenin Günahı dizisinde buluştu! Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor?

Mehmet Aslantuğ yeni dizisiyle şaşırtacak!

Ramo'ya Adana'da büyük ilgi! Murat Yıldırım hayranlığı seti durdurdu

Ramo hayranları çekimleri durdurdu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Boran öldü mü? Mustafa Üstündağ EDHO'dan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı ediyor?

Çukur 88. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hamile olan Nehir Yamaç ile evlenecek mi?

Çukur'da Yamaç'tan ailesini şoke eden karar!

Babil'de İrfan'a kim ihanet etti? Ayşe'nin sivil polis olduğu ortaya çıktı! Babil 5. son bölüm final sahnesi izle!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.