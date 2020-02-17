Survivor 2020 reyting yarışında dengeleri değişti! Acun Ilıcalı paylaştı

Survivor 2020 gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam yayınlanmaya başlayan Survivor dengeleri değiştirdi. Survivor ilk bölümüyle ilk sıraya oturdu. Total ve AB grubunda TV8’de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı.

Totalde Survivor birinci, Savaşçı ikinci, Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu üçüncü sırada yer aldı. Ana haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI!

Acun Ilıcalı reyting sonuçlarının ardından Instagram üzerinden paylaşım yaparak izleyicilere ve ekibe teşekkür etti.

Acun Ilıcalı paylaşımında şunları söyledi: "Survivor 2020 ilk bölümüyle şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı. Bu rekor izlenme oranı için bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

