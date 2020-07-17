Survivor 2020 yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef Türkiye'de yarışıyor! Ceyhun Uzun kimdir?

MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonuyla 17 Temmuz Cuma akşamı TV8'de ekrana gelmeye başladı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te Survivor'la tanınan Ceyhun Uzun da yarışacak.

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Ceyhun Uzun, yarışmaya erken veda etmişti. Ceyhun Uzun şimdi de Acun Medya'nın diğer prodüksiyonu olan MasterChef ile ekranlarda olacak.

MasterChef stüdyosundan çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ceyhun Uzun, "Survivor Türkiye'nin sonuna geldik, artık yeni görevler başladı" notunu yazdı.

İngiltere'de polis memuru olan ve maraton koşucusu olan Ceyhun Uzun Survivor'da anlattığı hayat hikayesiyle de dikkatleri çekmişti. Kızını kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlattıklarıyla herkesi etkilemişti.



SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.