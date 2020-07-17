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Survivor 2020 yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef Türkiye'de yarışıyor! Ceyhun Uzun kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 22:06 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden olan ancak adaya erken veda eden Ceyhun Uzun, şimdi de MasterChef yarışmacısı oldu. Ceyhun Uzun, yeni sezonuna başlayan MasterChef Türkiye'de aşçılık hünerlerini sergileyecek. Peki MasterChef ve Survivor yarışmacısı Ceyhun Uzun kimdir?

Survivor 2020 yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef Türkiye'de yarışıyor! Ceyhun Uzun kimdir?

MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonuyla 17 Temmuz Cuma akşamı TV8'de ekrana gelmeye başladı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te Survivor'la tanınan Ceyhun Uzun da yarışacak.

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Ceyhun Uzun, yarışmaya erken veda etmişti. Ceyhun Uzun şimdi de Acun Medya'nın diğer prodüksiyonu olan MasterChef ile ekranlarda olacak.

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MasterChef stüdyosundan çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ceyhun Uzun, "Survivor Türkiye'nin sonuna geldik, artık yeni görevler başladı" notunu yazdı.

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İngiltere'de polis memuru olan ve maraton koşucusu olan Ceyhun Uzun Survivor'da anlattığı hayat hikayesiyle de dikkatleri çekmişti. Kızını kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlattıklarıyla herkesi etkilemişti.
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SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.

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İngiltere’de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan Uzun, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu da koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry’nin Kensington sarayına davet edildi. 2 kez bisiklet turuna çıkan Uzun, ilkini Londra’dan Paris'e 24 saatte tamamladı, ikincisini ise Londra’dan Brugge’a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra’da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel’i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC’de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

CEYHUN UZUN: "KIZIMI KEMİK KANSERİNDEN KAYBETTİM"

Survivor'daki röportajda yaşadıklarını anlatan Ceyhun Uzun, "2013 yılında çok büyük travma yaşadım. Kız çocuğum kemik kanserine yakalandı. Uzun bir mücadeleden sonra 2016'da onu kaybettik. Bunalıma girdim. Girdiğim bunalımdan kendim çıktı ve koşmaya başladım. İngiltere'de 3 dünya rekorum var. Avustralya, Berlin ve İngiltere'de maraton koştum. 2018 yılında İngiltere'de yılın polisi seçildim" dedi.

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