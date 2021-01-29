Survivor 2021'de korkutan anlar! Survivor Yunus Emre açlık ve yorgunluktan bayıldı

Survivor 2021 Türkiye'de açlıkla da mücadele eden yarışmacılar zor anlar yaşıyor. Survivor Türkiye'nin son bölümünde korku dolu anlar yaşandı.

Gönüllüler takımı kampında ateşe üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre birden bire yere yığıldı.

Yunus Emre'nin yere düştüğünü gören takım arkadaşlarına yanına koştu. Bir süre yerde kalan Yunus Emre arkadaşlarının su getirmesiyle kendine geldi. Yaşadığı anları anlatan Yunus Emre, "Uyandım ateşin söndüğünü gördüm. Üşümüştük ve odun atmak istedim. Üfledim ateşe doğru ve kötü oldum. Ayağa kalktım ondan sonrasını ise hatırlamıyorum. Anlamadım bile ne olduğunu. Yorgunluk ve açlıktan ilk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.





