Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında mücadele önce ödül oyunu ile devam etti. Ödül oyununda yarışmacıları, uzun ve görkemli bir parkur bekliyordu. Oyun sırasında başlayan yağmur ise oyundaki rekabeti ve heyecanı artırdı. Ödül oyunu sonrasında ise Survivor’ın en eğlenceli oyunu Anlat Bakalım oynandı. Yarışmacıların arkadaşlarına kelimeyi tahmin etmeleri için verdiği örnekler izleyenleri güldürdü. Oyunlar öncesinde açıklanacak ödüller ise yarışmacıları yine çok sevindirdi ve oyundaki mücadeleyi artırdı.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu sezon uygulanan ve her hafta belirlenen kaptanların seçimi bu akşam ödül oyunu öncesinde yapıldı. Bundan önceki iki haftada ünlüler takımı kaptanı Barış, gönüllüler takımı Reşat seçilmişti. Son bölümde yapılan takım içi oylamada Reşat ile Barış, yine takım kaptanları seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de takımlar, ödül oyunu öncesinde avantaj oyununa çıktı. İki takımdan üçer kadın ve erkek yarışmacılar parkurda karşılaştı. Yine çok heyecanlı geçen bayrak yarışında kadınlarda ve erkeklerde kazanan gönüllüler takımı avantaj oyununu kazandı.