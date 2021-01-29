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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

29.01.2021 00:55 | Son Güncelleme:
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Ocak Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor 2021'in 28 Ocak Perşembe ekrana gelen 15. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacıları yemek ödüllü oyunu kazabilmek için zorlu parkurda yarıştı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımının zorlu mücadelesinde kazanan takım köfte ekmek ziyafetinin keyfini çıkardı. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında mücadele önce ödül oyunu ile devam etti. Ödül oyununda yarışmacıları, uzun ve görkemli bir parkur bekliyordu. Oyun sırasında başlayan yağmur ise oyundaki rekabeti ve heyecanı artırdı. Ödül oyunu sonrasında ise Survivor’ın en eğlenceli oyunu Anlat Bakalım oynandı. Yarışmacıların arkadaşlarına kelimeyi tahmin etmeleri için verdiği örnekler izleyenleri güldürdü. Oyunlar öncesinde açıklanacak ödüller ise yarışmacıları yine çok sevindirdi ve oyundaki mücadeleyi artırdı.

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu sezon uygulanan ve her hafta belirlenen kaptanların seçimi bu akşam ödül oyunu öncesinde yapıldı. Bundan önceki iki haftada ünlüler takımı kaptanı Barış, gönüllüler takımı Reşat seçilmişti. Son bölümde yapılan takım içi oylamada Reşat ile Barış, yine takım kaptanları seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de takımlar, ödül oyunu öncesinde avantaj oyununa çıktı. İki takımdan üçer kadın ve erkek yarışmacılar parkurda karşılaştı. Yine çok heyecanlı geçen bayrak yarışında kadınlarda ve erkeklerde kazanan gönüllüler takımı avantaj oyununu kazandı.

Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, çok uzun bir parkurda karşı karşıya geldi. Ödülü kazanmak için yarışmacılar, performanslarını sonuna kadar çıkardı, tüm güçlerini ortaya koydu. Böylece ortaya çok heyecanlı, mücadele dolu ve baştan sona kadar başa baş bir ödül oyunu ekran geldi. Skor 8-8 olunca iki takımın en iyi kadın ve erkek yarışmacıları parkura çıktı. Ünlülerde Sergen - Melis, Gönüllülerde Ayşe - Poyraz ikilisi çıktı. Ayşe - Melis karşılaşmasında kazanan Ayşe olunca gönüllüler 9-8 öne geçti. Son oyunda ise Poyraz ile Sergen karşılaştı. Yarışmanın iki hızlı yarışmacısı parkurda rüzgar gibi esti. Fakat atışlarda daha başarılı olan Poyraz, gönüllüler takımına ödül oyununu kazandırdı.

Oyunu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları köfte ekmek yiyerek karınlarını doyurdu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın sevilen oyunu Anlat Bakalım’da yine birbirinden eğlenceli anlar yaşandı. Survivor 15. bölümde Anlat Bakalım oyununu kazanan takımı son yarışmacılar belirledi. İsmail - Batuhan ikilisi 4 kelime bilirken Dora - Hanzade ikilisi beş kelime bildi. Böylece gönüllüler takımı, 5-4 skorla Anlat Bakalım oyununu kazandı. Anlat Bakalım oyun ödülü ise tuzlu kurabiye oldu.

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