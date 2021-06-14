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Survivor 2021'den elenen Batuhan Karacakaya'dan ilk sözler: Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyorlar

14.06.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'e veda eden son yarışmacı olan Batuhan Karacakaya, elenmesinin ardından ilk defa konuştu. Survivor Batuhan, "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımdan hiç kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor" dedi.

Survivor 2021'den elenen Batuhan Karacakaya'dan ilk sözler: Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyorlar

Survivor'dan son elenen isim olan Batuhan, konsey sonrası ilk röportajını verdi. Batuhan, Survivor'da en zorlandığı anları, kendisinin vedasının ardından takımda neler değişeceğini, adada kalmayı kendisinden daha az hak ettiğini düşündüğü kişiyi, ada yaşantısını anlattı.

"MAVİ TAKIM ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETMİYOR"

Karacakaya, "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna karşılık , "Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Diyorlar ki, "Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık, mavi takımdan hiç kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" sözlerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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