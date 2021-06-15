Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Haziran ayı sonunda final yapacak olan Survivor 2021'in son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da sıralama turu kuralları, altı kişiye düşülmesi sonrasında değişti. Buna göre zamana göre ilk iki sırada tamamlayan isimler yarı finale çıktı. Diğer dört yarışmacı ise ön eleme turu oynadı.

Zamana göre yapılan parkur sıralamasında birinci İsmail, ikinci Poyraz oldu. Ayşe üçüncü, Berkay dördüncü, Aleyna beşinci, Dora ise altıncı oldu. Böylece, İsmail ve Poyraz, yarı finale direkt geçti. Bu sıralamaya göre Berkay ile Dora, Ayşe ile Aleyna eşleşti. Bu turda Ayşe, Aleyna'yı 3-0 yendi. Dora ise 1-0 geriden gelerek Berkay'ı 3-1 yendi ve adını ilk defa yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmeleri ise Ayşe - Poyraz, Dora - İsmail şeklinde oldu.