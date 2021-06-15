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Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

15.06.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 14 Haziran Pazartesi ekrana gelen 119. son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 14 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Haziran ayı sonunda final yapacak olan Survivor 2021'in son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da sıralama turu kuralları, altı kişiye düşülmesi sonrasında değişti. Buna göre zamana göre ilk iki sırada tamamlayan isimler yarı finale çıktı. Diğer dört yarışmacı ise ön eleme turu oynadı.

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Zamana göre yapılan parkur sıralamasında birinci İsmail, ikinci Poyraz oldu. Ayşe üçüncü, Berkay dördüncü, Aleyna beşinci, Dora ise altıncı oldu. Böylece, İsmail ve Poyraz, yarı finale direkt geçti. Bu sıralamaya göre Berkay ile Dora, Ayşe ile Aleyna eşleşti. Bu turda Ayşe, Aleyna'yı 3-0 yendi. Dora ise 1-0 geriden gelerek Berkay'ı 3-1 yendi ve adını ilk defa yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmeleri ise Ayşe - Poyraz, Dora - İsmail şeklinde oldu.

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Yarı finalde Ayşe, Poyraz'ı 5-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. Dora ile İsmail arasındaki mücadele ise çok çekişmeli geçti. Rakibi karşısında 3-1 geriye düşen İsmail Balaban, zorlu mücadeleden 5-4 galip ayrıldı ve finalde Ayşe'nin rakibi oldu. Finalde İsmail Balaban, 5-1 kazanarak haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de yarışmacılar arasında kıran kırana geçen mücadeleler sonrasında dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban oldu. İsmail, mavi takımdan bir aday çıkaracağını söyledi ve söylediği Dora, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

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DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban yanında iki arkadaşını da ödülden faydalanmasını sağladı. İsmail, ödüle kırmızı takımdaki arkadaşları Aleyna ve Berkay'ı götürdü. Her yarışmacı, 10 bin liralık yakıt çeki kazandı. Ayrıca açık büfe yemek de yediler. Oyun sonrasında ise spor bir araba alınarak, götürüldükleri villada Survivor Meksika yarışmacıları ile buluştular.

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