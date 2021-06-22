Survivor 2021'in büyük ödülü ne? Survivor'da kazanan ne alacak?

TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor'de geri sayım başladı. 2021 sezonun sonuna yaklaşmışken, yarışmanın sıkı takipçileri bu yılın büyük ödülünü merak etmeye başladı. 5 aylık Survivor maratonu bu perşembe yapılacak final ile sona erecek. Peki Survivor'da büyük ödül ne? Survivor'da kazanan ne alacak? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE?

İzlenme rekorları kıran Survivor 2021 sezonunu 25 Haziran akşamı yapılacak büyük finali ile kapatacak. Gerçekleştirilecek SMS oylamasının ardından Survivor şampiyonu belirlenecek. Senenin şampiyonun alacağı büyük ödül ise merak konusu oldu. Geçen yılın şampiyonu geçen yıl 500 bin TL ödül almıştı, bu yıl ise çıtanın daha da yükseltilerek 750 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir ödül alması planlanıyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı.

SURVİVOR 2021'DE FİNALE KİMLER ADINI YAZDIRDI?

Finale geri sayım başlamışken son 4 yarışmacının belirlenmesi için oylamalar başladı. Gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarının ardından Poyraz ile Ayşe ilk iki eleme adayı olmuştu. Üçüncü aday ise Berkay olarak belirlendi. Üç yarışmacı arasında ise sms oylaması yapıldı. Sms oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen isim belli olacak.



GEÇEN YILIN SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Geçtiğimiz yıl TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da birincilik ödülü 500 bin TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise büyük ödül için yapılan oylamada Cemal Can ile Barış arasında geçti. Oylama sonunda ise Cemal Can şampiyon olarak ve 500 Bin TL ödülünün sahibi oldu.



