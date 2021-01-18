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Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...17 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 18.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...17 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

17 Ocak Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 17 Ocak Pazar günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 17 Ocak 2021 Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

17 Ocak Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 17 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Hercai dizisi yayınlandı.
  • Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber’den sonra Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Fox TV'de ise akşam kuşağında Gülbin Tosun ile Ana Haber ve sevilen dizi Kefaret ekranlara geldi.
  • TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Tövbeler Olsun izleyici ile buluştu.
  • TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise Survivor 2021 ekranlara geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Arıza dizisi yayınlandı.
  • Kanal D ise akşam kuşağında Ana Haber Bülteni’nden sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bölümü yayınlandı.

17 OCAK 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 17 Ocak 2021 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 17 Ocak total reyting rakamları açıklandı.

17 Ocak Pazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;

TV 8 ekranlarına gelen Survivor 2021 yarışmacı ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.

Fox TV ekranlarına gelen “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” totalde en çok izlenen programlar listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Show Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alan Arıza ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

ATV ekranlarına gelen Hercai dizisi ise en çok izlenenler listesinde beşinci sırada yer aldı.

Fox TV’nin sevilen dizisi Kefaret en çok izlenenler sırasında altıncı oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Survivor Ünlüler-Gönüllüler, ikinci sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Menajerimi Ara dizisi, dödördüncü sırada Show Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya Kefaret dizisinin yeni bölümü yerleşti.

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