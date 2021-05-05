Survivor 2021 yeni takımlar belli oldu mu? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2021'de yeni bir dönem başlıyor. Ünlüler takımında yaşanan eleme sonrası takımların dengelenmesi amacı ile yarışmacıların takımlardaki yerleri değişti. Halk oylamasını dikkate alan Acun Ilıcalı bu akşamki konsey özel bölümünde yeni takımları açıkladı. İşte, Survivor'da yeni takımlar...

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2021 ünlüler takımından yarışmacısı yarışan Melis Sezer,dün akşam yarışmaya veda etti. Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve tek kadın yarışmacının e Merve Aydın'ın kalmasıyla takımların karıştırılması kararı alındı. Seyirici anketini dikkate alan Acun Ilıcalı konsey özel bölümde yeni takımları duyurdu. Buna göre;

Survivor Mavi takımda Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

