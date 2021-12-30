Survivor 2022 All Star'da yarışacak olan Avatar Atakan'dan iddialı sözler! "Herkese kabus olurum"

2016 yılında düzenlenen Survivor finalinde Serkay Tütüncü'yü geride bırakıp şampiyonluk kupasını kaldıran, yarışmanın iddialı isimlerinden Avatar Atakan, Survivor All Star 2022'de yeniden yarışacak.

2016 Survivor sezonuna hızı ve hırsıyla damga vurarak şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaran Avatar Atakan, All Star'a gitmeden önce Acunn.com'a açıklamalar yaptı. Şampiyon olduğu seneden daha hırslı olacağını söyleyen Avatar Atakan, "Bu sezon çok çetin geçecek" dedi.

"SON DAKİKADA KADROYA DAHİL OLDUM"

32 yaşındaki sporcu, "Seni sabırsızlıkla izlemek isteyen bir kitle var. All Star'a katılmaya nasıl karar verdin?" sorusuna "Diğer yarışmacılar gibi erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmadım. Son dakika kadroya dahil oldum, biraz da hazırlıksız oldu" diye cevap verdi.

Çağan Atakan "Beni destekleyenler uzun süredir tekrar izlemek istiyorlar. Bir önceki All Star'a oğlum olacağı için katılamamıştım. Bensiz bir All Star oldu, o zaman gerçekten içimde bir ukde kaldı" dedi.

"SURVIVOR'A KATILAMAYACAKTIM..."

Avatar Atakan "Bu sene de Survivor'a katılamayacaktım. Yurt dışında çok önemli bir işim vardı, büyük bir sözleşmeye imza atmıştım. O proje ertelenince fırsat açıldı. Acun ağabey Instagram hesabından 'Yarın saat 11:00'de kadroyu açıklayacağım' paylaşımı yaptı. Acun ağabeye 'Durun bu nikah kıyılamaz' gibi esprili bir mesaj yazdım. 'All Star'a gelmek istiyorum' dedim. O da beni aradı, sağ olsun. Görüştük ve bana kadroda yer verdi" diye konuştu.

Survivor Atakan "Çok çetin bir sezon geçecek. İnanılmaz yarışmacılar var, inanılmaz bir proje. Şampiyon olmak tamam ama şampiyonluğu korumak biraz daha zor. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde" dedi.



Eski şampiyon, "All Star'da nasıl bir Atakan izleyeceğiz" sorusunu ise "Son dakika dahil olduğum için biraz antrenmansızım. Yarışmanın başlangıcında 2016'nın 3'te 2'si kadar hızlı ama iki kat daha hırslı. 15-20 gün sonra herkese kabus olurum diye düşünüyorum" diye cevapladı.



