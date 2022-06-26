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Survivor 2022 All Star finali nerede yapılacak? Survivor 2022 finali ne zaman?

26.06.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star finali için kısa bir zaman kala, finalin nerede hangi gün yapılacağı hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs ve İstanbul'da yapılan Survivor finallerinin bu yıl hangi şehirde yapılacağı merak konusu oldu. İzleyiciler bir yandan da Survivor 2022'nin final tarihini merak ediyor. Peki, Survivor 2022 All Star finali nerede yapılacak? Survivor finali ne zaman?

Survivor 2022 All Star finali nerede yapılacak? Survivor 2022 finali ne zaman?

Survivor 2022 All Star finali için geri sayım başladı. Son 5 yarışmacı kalan Survivor'da finale kısa bir zaman kala birçok kişi Survivor final tarihi ve finalin nerede yapılacağı hakkında bilgileri internet üzerinden araştırıyor. Peki, Survivor 2022 All Star finali nerede yapılacak, belli oldu mu? Survivor 2022 finali ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler.

SURVİVOR 2022 ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasında kıyasıya mücadele sürmeye devam ediyor. Survivor 2022 All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.

SURVİVOR 2022 ALL STAR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2022 All Star finalinin nerede yapılacağıyla ilgili bilgiler merak edilmeye başladı. Son 5 yarışmacı kalan Survivor'da finaller 1 yarışmacının elenmesiyle birlikte başlayacak. Son 4 yarışmacı kalmasının ardından önce çeyrek final daha sonra yarı final ve en son final şeklinde yapılacak yayınların nerede yapılacağı henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ALL STAR FİNALLERİ NEREDE YAPILDI?

Survivor finallerinin nerede yapıldığını merak eden izleyiciler, 2022 yılından önceki final mekanlarını araştırmaya başladı. Survivor'da daha önce finaller Kıbrıs'ta yapılırken, son yıllarda İstanbul'da bulunan Galataport adlı mekanda yapılıyor.

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survivor
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