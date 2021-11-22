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Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler olacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması

22.11.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star heyecanla bekleniyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde yapılacak olan Survivor 2022'de son yıllarda yarışmaya damga vurmuş isimler yeniden yarışacak. Acun Ilıcalı da Survivor 2022 All Star hakkında açıklama yaptı ve yarışmacıların yakında açıklanacağını söyledi.

Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler olacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması

Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi öğrencileriyle buluşan Acun Ilıcalı, Survivor 2022'yle alakalı açıklamalarda bulundu.

Akademideki öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Survivor 2022 All Star kadrosunun açıklanacağı zamana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." ifadelerinde bulundu.

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Survivor 2022'nin kadrosunda daha önce Barış Murat Yağcı, Merve Aydın ve Sude Burcu'nun yer alacağı iddia edilmişti.

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SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All Star'ın Ocak ayı itibariyle ekrana gelmeye başlayacak. MasterChef Türkiye'nin büyük finali ise Survivor başlamadan yapılacak.

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survivor Acun Ilıcalı
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