Survivor 2023 başvuruları başladı! Survivor ne zaman başlıyor? Heyecanlandıran yeni format

Survivor için başvuru alımları başladı. Acun Ilıcalı; Nisa Bölükbaşı, Batuhan Karacakaya, Barış Murat Yağcı gibi eski yarışmacıların oyun sırasındaki görüntülerinden oluşan videoda başvuruda bulunmayı düşünen kişilere ya da çekincesi olanlara yeni format hakkında bilgi verdi. Survivor'ın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Acun Ilıcalı'nın dikkat çektiği bir konu izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Survivor 2023 ile ilgili merak edilenler...

SURVIVOR 2023 İÇİN GERİ SAYIM

Survivor 2023 başvuruları başladı. "Survivor 2023'e hazır mısınız?" sorusu ile dikkat çeken Acun Ilıcalı yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklında ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok gezemem ya da koşamam demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.

Acun ılıcalı Survivor 2023'e ilişkin yaptığı açıklamayı "Hemen başvurun ve Survivor'a katılma şansına sahip olun" diyerek noktaladı.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023 sezonunda fenomenlerin yarışacağı iddia edildi. Bu isimler arasında Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay ve Semih Öztürk gibi isimler yer aldı.

Fakat henüz Survivor 2023 sezonu için bir açıklamada bulunulmadı.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Geçtiğimiz sezonda Survivor pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyordu. Program, 20.00'da ekranlara geliyordu.

