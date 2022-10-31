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Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı'nın yeni bir formatla ekrana getirmeyi planladığı Survivor 2023'te sürpriz isimler!

31.10.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de ekrana gelen ve yayınlandığı her sezonu sosyal medyada olay olan dünyanın en zor yarışması Survivor 2023 kadrosunda kimlerin yer alacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir formatla izleyici karşısına çıkacaklarını belirtmişti. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı'nın yeni bir formatla ekrana getirmeyi planladığı Survivor 2023'te sürpriz isimler!

Survivor 2023 kadrosunda sürpriz isimlerin yer alacağı iddia edildi.
Programın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesi olacağı öne sürülüyor. Birçok kişi internette "Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler...

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kişiler henüz belli olmadı. Fakat sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

Survivor 2023 All Star-Fenomenler kadrosunda Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın'ın yanı sıra dikkat çeken isimlerim olacağı öne sürüldü.

İşte adı geçen isimler:

Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz

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TikTok fenomeni Merve Yalçın

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TikTok fenomeni Cellat

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Müzisyen Yaren Alaca

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SURVIVOR'DA DİKKAT ÇEKEN FORMAT

Survivor 2023 başvuruları başladı. "Survivor 2023'e hazır mısınız?" sorusu ile dikkat çeken Acun Ilıcalı yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklında ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok gezemem ya da koşamam demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.

Acun ılıcalı Survivor 2023'e ilişkin yaptığı açıklamayı "Hemen başvurun ve Survivor'a katılma şansına sahip olun" diyerek noktaladı.

SURVİVOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Survivor başvurusu TV 8'in internet sitesinden yapılacak.

İşte başvuru için gerekli olan bilgiler:

İsim soyisim,

Cinsiyet,

E-posta adresi,

Boy ve kilo

İş, ev ve cep telefon numarası

Yaşanan şehir ve semt

Doğum tarihi ve yeri

Memleket

Meslek ve eğitim durumu

Medeni durum ve çocuk bilgisi

Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

Sigara kullanıyor musunuz,

Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

Yüzme biliyor musunuz,

Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

Ödülü ne için harcayacaksınız,

Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

Başvuru videosu.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı ele

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