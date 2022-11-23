Survivor 2023 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Heyecanla bekleniyor!

Survivor 2023 için tüm hazırlıklar devam ederken bir yandan da ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor 2023 formatı ile ilgili bir video yayınlamıştı. Ilıcalı, Survivor 2023'ün akıl oyunları ağırlıklı olacağını ifade etmişti. Bu paylaşım tüm takipçileri heyecanlandırdı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor, MasterChef Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından başlıyor. Bu sene de Survivor yarışmasının Masterchef Türkiye'nin sezonu tamamlamasının ardından başlayacağı düşünülüyor.

Survivor 2023 için net bir tarih bilgisi paylaşılmazken programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU AÇIKLANDI MI?

Survivor'ın 2023 kadrosu da henüz açıklanmadı. Fakat sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı iddiası gündeme geldi.

