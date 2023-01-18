Survivor 2023’te şoke eden eleme! Herkesin sevdiği ünlü isim elendi

Survivor 2023'te bu hafta kimin adaya veda ettiği belli oldu. TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor, yayınlandığı her dönemde reyting rekorları kırıyor. Survivor 2023'te izleyicilerin büyük bir heyecana beklediği ilk eleme heyecanı bugün yaşandı ve Ümit Erdim Survivor 2023'ün adaya veda eden ilk ismi oldu.

ÜMİT ERDİM ADAYA VEDA ETTİ!

Ünlüler takımında eleme adayı olarak potaya gönderilen yarışmacılar Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler olmuştu. Salı günü yapılan konseyde yarışmacılar için oylama başlatıldı. Yarışmacılar sevenlerinden oy istedi.

Yapılan oylama sonunda Ümit Erdim diğer üç adaydan daha az sms oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Ümit Erdim Survivor 2023'ün ilk elenen ismi oldu.

ACUN ILICALI YENİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURDU

Acun Ilıcalı eleme konseyince çarpıcı açıklamalarda bulundu. Survivor'a milyonlarca kişinin başvuru yaptığını her defasında dile getiren Ilıcalı, Survivor 2023 sezonu için normalin üstünde bir yedek yarışmacı sayısı olduğunu açıkladı.

Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada 'Devam edemeyeceğim diyen yarışmacıların yerine gelebilirler. Ada hayatı ile ilgili görüntüler izleyicilerimizin isteği doğrultusunda artacak fakat şartlar iyice zorlaşacak. Yarışmacılar mental bölümünde kendilerini koruyabilecekler mi merak ediyorum' dedi.

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı yedek yarışmacılarla ilgili açıklama da yaptı. ' Beş yedek yarın geliyor. Erzak oyununda girecekler. Takımların sayısı ilk haftalarda eşit olacak. Tam takımlar olgunlaştığı andan itibaren sayı azalmaya başlayacak. Üç yarışmacı ünlülere iki yarışmacı gönüllülere gidecek. Bir takım üst üste kaybederse yeni yarışmacılar o takıma dahil olacak ' dedi.

KONSEYDE GERGİN ANLAR

İlk elemenin gerçekleştiği konseyde ortam epey gergindi. Ünlüler takımından Kürşat Juan haksız yere eleme adayı olduğunu söyledi. Sitemlerini dile getiren Kürşat ' İnşallah siz de yaşarsınız' diyerek ismini söyleyen arkadaşına sitemde bulundu.

Gönüllüler takımında ise Aziz takım arkadaşlarından şikayet etti. Takım arkadaşlarıyla anlaşmada sorun yaşadığını söyleyen Aziz'e Alper Rende karşılık verdi. Ortam biraz gerildi.



