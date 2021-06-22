Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da son dokunulmazlığı kim kazandı? İşte finale adını yazdıranlar

Yayınlandığı her gün izlenme rekorları kıran fenomen yarışma Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Büyük sona yaklaşılırken yarışmaya dokunulmazlık oyunları damga vuruyor. Haftanın ilk gününde bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor üçüncü eleme adayı...

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 haftanın üçüncü dokunulmazlığı da oynandı. Finale sayılı gün kala yarışmacılar dokunulmazlık için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Poyraz ile Ayşe arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyununun kazananı ismi ise Ayşe oldu.

21 HAZİRAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Büyük final için çok kısa bir süre kala son 4 yarışmacının belirlenmesi için oylamalar başladı. Oynanılan dokunulmazlık oyunlarının sonrasında Poyraz ile Ayşe ilk iki eleme adayı olmuştu. Üçüncü aday ise Berkay olarak belirlendi. Bu kapsamda ve haftanın üçüncü eleme adayı kırmızı takımdan çıktı.



