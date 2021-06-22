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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da son dokunulmazlığı kim kazandı? İşte finale adını yazdıranlar

22.06.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'de eleme heyecanı devam ediyor. 2021 sezonunda büyük finale yaklaşılırken, gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununun ardından 3. dokunulmazlığı kim kazandığı merak konusu oldu. Peki Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte üçüncü eleme adayı...

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da son dokunulmazlığı kim kazandı? İşte finale adını yazdıranlar

Yayınlandığı her gün izlenme rekorları kıran fenomen yarışma Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Büyük sona yaklaşılırken yarışmaya dokunulmazlık oyunları damga vuruyor. Haftanın ilk gününde bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor üçüncü eleme adayı...

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 haftanın üçüncü dokunulmazlığı da oynandı. Finale sayılı gün kala yarışmacılar dokunulmazlık için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Poyraz ile Ayşe arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyununun kazananı ismi ise Ayşe oldu.

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da son dokunulmazlığı kim kazandı?

21 HAZİRAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Büyük final için çok kısa bir süre kala son 4 yarışmacının belirlenmesi için oylamalar başladı. Oynanılan dokunulmazlık oyunlarının sonrasında Poyraz ile Ayşe ilk iki eleme adayı olmuştu. Üçüncü aday ise Berkay olarak belirlendi. Bu kapsamda ve haftanın üçüncü eleme adayı kırmızı takımdan çıktı.

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da son dokunulmazlığı kim kazandı?

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TV8 survivor
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