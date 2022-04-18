SURVİVOR 4. ELEME ADAYI! 18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Ünlüler Takımı ile gönüllüler takımı yağışlı bir havada dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Haftanın 4. eleme adayı, bu oyun sonrası belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Yarışmanın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan bölümüne ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

Survivor All Star 2022'nin 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 82. bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Evrim, Ayşe ve Nisa eleme potasına girmişti. Haftanın 4. eleme adayı da Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde belli oldu.

Survivor'ın 4. eleme adayı Yağmur oldu.



