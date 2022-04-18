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SURVİVOR 4. ELEME ADAYI! 18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

18.04.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 4. eleme adayı merak konusu oldu. Yarışmanın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde, ünlüler takımı ve gönüllüler takımı bir kez daha dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte yarışmanın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen 82. bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI! 18 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti?

Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Ünlüler Takımı ile gönüllüler takımı yağışlı bir havada dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Haftanın 4. eleme adayı, bu oyun sonrası belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Yarışmanın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan bölümüne ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

Survivor All Star 2022'nin 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 82. bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Evrim, Ayşe ve Nisa eleme potasına girmişti. Haftanın 4. eleme adayı da Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde belli oldu.

Survivor'ın 4. eleme adayı Yağmur oldu.

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survivor Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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