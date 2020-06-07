MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor 6 Haziran’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte çeyrek finale çıkan ilk isim

Survivor 6 Haziran’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte çeyrek finale çıkan ilk isim

DİZİ HABERLERİ  | 07.06.2020 07:01 | Son Güncelleme

Survivor'da final yavaş yavaş yaklaşırken dokunulmazlık ödülü oyunlarının önemi de artıyor. Survivor'da Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık mücadelesi verdi. İşte Survivor'da dokunulmazlık ödülünün kazananı...

Survivor 6 Haziran’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte çeyrek finale çıkan ilk isim

Survivor'ın son bölümünde avantaj oyununda Kırmızı takımdan Berkan, Yunus Emre, Elif, ve Sercan, Mavi takımdan Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Nisa yarıştı. İlk yarışta kazanan takım Mavi takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık ve ödül olan erzak paketini kazanacak takımın belirlendiği yarış kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Erzak paketinde sucuk, lavaş, çeşitli tatlı tuzlu atıştırmalar bulunuyor. Bu gece zorlu parkurda verilen kıran kırana mücadele sonrasında Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık ödülü Kırmızı takımın oldu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKAN İLK İSİM DÜN BELLİ OLDU

Yarışmacılar bireysel olarak sembol ödülünü almak ve 2 hafta dokunulmazlık ile çeyrek finale adını yazdırmak için parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Berkan, Elif, Sercan üçlüsünün final aşamasına önde gelen isimlerden olurken, rakiplerini eleyerek sembol finali oyununda finale kalan isimler Berkan ile Elif oldu.

Berkan ile Elif'in karşılaştığı sembol finalini Elif kazanmayı başardı. Böylece Elif önümüzdeki iki hafta elenemeyecek. Elif ayrıca çeyrek finale çıkan ilk isim oldu.

5edb44e55542810f24aa1e3b

SERCAN VE BERKAN'I SEÇTİ

İki hafta dokunulmazlık elde eden Elif, aynı zamanda nefis yemek ödülünü de kazandı. Survivor Elif, oyun sonunda sembolü alırken duygularını dile getirdi. Ve sonrasında ödül için seçtiği iki arkadaşının ismini söyledi. Başarılı yarışmacı, "Çok heyecanlıyım. Üç canım vardı, oyunlara 'neden olmasın?' diye çıktım. Sonrasında şans benden yana oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerime karşı yarıştım. Hepsini mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Eşim '400 metrenin 300 metresini döndün, son 100 metresi kaldı' demişti. Ben de son 100 metreyi garantilemiş oldum. Bu madalyamı gönlü benimle olan sevenlerime ve aileme armağan ediyorum" dedi.

Elif Yıldırım Gören, kazandığı yemek ödülünden faydalanması için Sercan Yıldırım ve sembol oyununun finalindeki rakibi Berkan Karabulut'u seçti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Merak edilen soru! Enheduanna nedir?Merak edilen soru! Enheduanna nedir?
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Çocukların kavgası ailelere sıçradı! Ortalık savaş alanına döndü

Çocukların kavgası ailelere sıçradı! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu?

Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu?

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru! Enheduanna nedir?

Merak edilen soru! Enheduanna nedir?

Arka Sokaklar 556. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar sezon finalinde Selin'e ne olacak?

Arka Sokaklar ekrana veda ediyor! Finalde Selin şoku!

Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Kaan Yıldırım'dan Hekimoğlu açıklaması

Ünlü oyuncudan Hekimoğlu açıklaması!

Can Yaman ve Özge Gürel'den Bay Yanlış dizisi için teşekkür videosu! Bay Yanlış ne zaman başlıyor? İşte konusu

Can Yaman ve Özge Gürel'den teşekkür videosu!

Survivor'da Sercan ve Yasin kavgası: Seni döverim ve burayı terk ederim! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar yemek ödülü için yarıştı!

Yeni takımlar yemek ödülü için yarıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.