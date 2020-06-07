Survivor 6 Haziran’da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte çeyrek finale çıkan ilk isim

Survivor'ın son bölümünde avantaj oyununda Kırmızı takımdan Berkan, Yunus Emre, Elif, ve Sercan, Mavi takımdan Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Nisa yarıştı. İlk yarışta kazanan takım Mavi takım oldu.
Dokunulmazlık ve ödül olan erzak paketini kazanacak takımın belirlendiği yarış kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Erzak paketinde sucuk, lavaş, çeşitli tatlı tuzlu atıştırmalar bulunuyor. Bu gece zorlu parkurda verilen kıran kırana mücadele sonrasında Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık ödülü Kırmızı takımın oldu.
Yarışmacılar bireysel olarak sembol ödülünü almak ve 2 hafta dokunulmazlık ile çeyrek finale adını yazdırmak için parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Berkan, Elif, Sercan üçlüsünün final aşamasına önde gelen isimlerden olurken, rakiplerini eleyerek sembol finali oyununda finale kalan isimler Berkan ile Elif oldu.
Berkan ile Elif'in karşılaştığı sembol finalini Elif kazanmayı başardı. Böylece Elif önümüzdeki iki hafta elenemeyecek. Elif ayrıca çeyrek finale çıkan ilk isim oldu.
İki hafta dokunulmazlık elde eden Elif, aynı zamanda nefis yemek ödülünü de kazandı. Survivor Elif, oyun sonunda sembolü alırken duygularını dile getirdi. Ve sonrasında ödül için seçtiği iki arkadaşının ismini söyledi. Başarılı yarışmacı, "Çok heyecanlıyım. Üç canım vardı, oyunlara 'neden olmasın?' diye çıktım. Sonrasında şans benden yana oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerime karşı yarıştım. Hepsini mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Eşim '400 metrenin 300 metresini döndün, son 100 metresi kaldı' demişti. Ben de son 100 metreyi garantilemiş oldum. Bu madalyamı gönlü benimle olan sevenlerime ve aileme armağan ediyorum" dedi.
Elif Yıldırım Gören, kazandığı yemek ödülünden faydalanması için Sercan Yıldırım ve sembol oyununun finalindeki rakibi Berkan Karabulut'u seçti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum