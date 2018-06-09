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Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 00:33 | Son Güncelleme

urvivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim ödülü için mücadele etti. İletişim oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu. Oyun esnasında çok kötü düşen Turabi müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 'da kıyasıya heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında iletişim ödülü için kıran kırana bir mücadele yaşandı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam iletişim ödülü mücadelesi verildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasından iletişim ödülünün sahibi ise Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA TURABİ ŞOKU!

turabi

İletişim oyunu mücadelesinde Turabi talihsiz bir kaza geçirdi. Merdiven platformdan inerken dengesini kaybeden Turabi ters bir şekilde yere düşünce acı içinde kıvranmaya başladı. Oyun bitişinin ardından kendini yere bırakan Turabi'ye doktorlar müdahale etti. Turabi müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Son durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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