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Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 01:35 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 11 Haziran Pazartesi ekrana gelecek olan 95. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, konser ödüllü oyun sırasında ortalık karışıyor. Mustafa Kemal ve Hakan Hatipoğlu arasında sinirler geriliyor. Mustafa'nın sözüne çok sinirlenen ve üzerine yürüyen Hakan'ı Adem ve takım arkadaşları ayırmaya çalışıyor. Survivor'da Kıbrıs finalleri öncesinde hızlandırılmış çekimler ve haftada çifte eleme dönemi de başlıyor. Ödül oyununu kazanan takım ise Luis Fonsi konserine gidiyor.

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Hakan Hatipoğlu oyun sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa'nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa'nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan'ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan'a sert tepki gösteriyor.

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ AÇIKLADI
Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan'ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DAN KİM ELENECEK?
Survivor'da Kıbrıs finallerine haftalar kala bir isim daha adaya veda edecek. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımında ilk ada konseyinde ismi en fazla yazılan Mustafa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in ismini söylediği Turabi eleme adayları olmuştu. Pazar akşamı ise konseyde Merve Aydın son eleme adayı olarak gösterilmişti. Son toplu sms oylamasına sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve Aydın arasında en az oyu alan yarışmacı Pazartesi akşamı Survivor'a veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor hakan mustafa kavga

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