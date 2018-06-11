Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Hakan Hatipoğlu oyun sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa'nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa'nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan'ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan'a sert tepki gösteriyor.

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ AÇIKLADI

Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan'ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor'da Kıbrıs finallerine haftalar kala bir isim daha adaya veda edecek. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımında ilk ada konseyinde ismi en fazla yazılan Mustafa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in ismini söylediği Turabi eleme adayları olmuştu. Pazar akşamı ise konseyde Merve Aydın son eleme adayı olarak gösterilmişti. Son toplu sms oylamasına sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve Aydın arasında en az oyu alan yarışmacı Pazartesi akşamı Survivor'a veda edecek.

