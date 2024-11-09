MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'a 5 kez katılmıştı! Merve Aydın'dan Survivor açıklaması! Yeni sezonda olacak mı?

Survivor'a 5 kez katılmıştı! Merve Aydın'dan Survivor açıklaması! Yeni sezonda olacak mı?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.11.2024 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2025 sezonunda hangi eski yarışmacıların yer alacağı merak ediliyordu. Yarışmaya 5 kez katılan Merve Aydın, yeni sezonla ilgili konuştu. Katılmak isteyip istemediğini açıkladı.

Survivor'a 5 kez katılmıştı! Merve Aydın'dan Survivor açıklaması! Yeni sezonda olacak mı?

Yıllardır her yıl kış aylarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri altüst eden dünyanın en zor yarışması Survivor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezona hazırlanıyor. All Star kadrosunun yer alacağı Survivor'a hangi isimlerin katılacağı merak konusu oldu. Nagihan Karadere sakatlığı nedeniyle net konuşmazken, Survivor şampiyonu Nefise Karatay, yeni sezonda olmayacağını söylemişti.

acun_ilicali_survivoru_birakti_i

Eski yarışmacılar tek tek konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. O isimlerden biri de 10 yılda tam 5 kere yarışmaya katılan Merve Aydın oldu. Ünlü isim 2025 senesinde Survivor'da yer alıp almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

KaodEQO_OkewE0Mqorsunw

"YARIN SÖYLESİNLER YİNE GİDERİM"

Sosyal medya hesabında bir takipçisinin "Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun yine?" sorusuna yanıt verdi. "Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-09 134701

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
survivor
En Çok Okunan Haberler
15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Dava başlayınca kimliği merak uyandırdı, geçmişi gündem oldu

Dava başlayınca kimliği merak uyandırdı, geçmişi gündem oldu

Pakistan'da yolcu treni istasyonunda patlama!

Pakistan'da yolcu treni istasyonunda patlama!

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar

Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran dava açtı

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran dava açtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.