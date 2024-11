Survivor'a 5 kez katılmıştı! Merve Aydın'dan Survivor açıklaması! Yeni sezonda olacak mı?

Yıllardır her yıl kış aylarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri altüst eden dünyanın en zor yarışması Survivor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezona hazırlanıyor. All Star kadrosunun yer alacağı Survivor'a hangi isimlerin katılacağı merak konusu oldu. Nagihan Karadere sakatlığı nedeniyle net konuşmazken, Survivor şampiyonu Nefise Karatay, yeni sezonda olmayacağını söylemişti.

Eski yarışmacılar tek tek konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. O isimlerden biri de 10 yılda tam 5 kere yarışmaya katılan Merve Aydın oldu. Ünlü isim 2025 senesinde Survivor'da yer alıp almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

"YARIN SÖYLESİNLER YİNE GİDERİM"

Sosyal medya hesabında bir takipçisinin "Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun yine?" sorusuna yanıt verdi. "Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim." dedi.