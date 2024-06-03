"Survivor'a gitmemem iyi oldu" diyen Adem erkek yarışmacılara sert çıktı! Hilmi Cem, Ogeday...

Survivor All Star bu yıl da adından çokça söz ettirdi. Kavga ve kaosun bitmediği yarışmanin finaline az kaldı.

SMS oylaması olmadığı için sık sık tartışma ve kavgaların olduğu yarışmada eski yarışmacılar da sürekli yaşananlarla ilgili yorumlar yaptılar.

All Star'a neden katılmadığı merak konusu olan Adem Kılıçcı bu sezon yarışmayı yakından takip etti.

Hem yarışmacılara hem Acun Ilıcalı'ya sık sık eleştiride bulunan Adem, erkek yarışmacılara "algı" göndermesi yaptı.

Batu için "Algıları, dengeleri bozdu" diyen Adem, Hilmi Cem için "yaver olma peşinde" ifadelerini kullandı.

"ALGILARI DENGELERİ BOZMUŞTUR"

Ayrıca "Yokluğum Ogeday'a yaramış" diyen Adem, onun da danışıklı dövüş ayağında olduğunu iddia etti.

Kılıçcı, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bu potanın başkahramanı Batu'dur. Algıları dengeleri bozmuştur.İkinci mimar da Hilmi'dir. O da ya kafasında bir plan yaptı. Ya da yaver olma yolunda bir dejavu yaşıyor olabilir. Hilmi adına gerçekten üzülüyorum. Ya çok etkisiz oluyor. Hiç bir şeye etliye sütlüye karışmıyor. Ya da cin fikirli birinin yanında yaveri gibi görünüyor. Keşke biraz kendi olsa... Düşünüyorum da Survivor'a bu sezon gitmemem iyi oldu. En azından izledik, söylediklerimizin doğruluğunu teyit ettik. Yokluğum da Ogeday bile uyanmış gibi geldi. Ya da danışıklı dövüş ayağı bilemiyorum. Ya da uyandı. Yalnız ben olsaydım uyanamazdı, algısı ben de olurdu, sanırım. Bu yıl sempati duyduğum zamanlar bile oluyor. Yokluğum Ogeday'a yaramış biraz..."







