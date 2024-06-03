Eda Ece ve Aslı Enver birlikte tatilde! Eda Ece'nin minik kızı ilk kez görüntülendi

'Pis Yedili', 'Yasak Elma', 'Hayat Bilgisi' gibi projelerde boy gösteren Eda Ece, özellikle Yasak Elma dizisinde oynadığı 'Yıldız Argun' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Oyuncu geçtiğimiz yıl, aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmişti.

KIZLARINI NİSAN AYINDA KUCAKLARINA ALDILAR

Çift düğünden aylar sonra çocuk sahibi olacaklarını duyurmuşlardı. Ünlü çift Mina İpek adını verdikleri kızlarını geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldı.

Milliyet'in haberine göre, Eda Ece geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte Bodrum'a tatile gitti.

Aslı Enver ile buluşan oyuncunun kucağında minik kızı Mina İpek vardı. Mina İpek ilk kez objektiflere yansıdı. O anlar sosyal medyada da hızlıca gündem oldu.







