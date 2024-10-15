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Survivor'a katılacak mı? Survivor şampiyonu Nefise Karatay kararını açıkladı! Son noktayı koydu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.10.2024 11:25
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Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay'ın Survivor'ın yeni sezonunda yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Nagihan Karadere ve İlayda Şeker'in ardından Nefise de Survivor kararını verdi. Survivor'a katılacak mı?

Survivor'a katılacak mı? Survivor şampiyonu Nefise Karatay kararını açıkladı! Son noktayı koydu...

Yıllardır her yıl kış aylarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri altüst eden dünyanın en zor yarışması Survivor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezona hazırlanıyor. All Star mı yoksa tamamen yeni yarışmacılardan mı oluşacağı merak edilen yarışmayla ilgili henüz net bilgiler ortaya çıkmadı.

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YARIŞMACILAR MERAK EDİLDİ!

Survivor'ın yeni sezonda All Star olarak karşımıza çıkacağı iddia edildi. Bu nedenle de gözler eski yarışmacılara çevrildi. Özelikle Nagihan, kendisine Survivor konusunda çok fazla mesaj geldiğini söylemişti. Sonunda patlayan yarışmacı, sakatlığı nedeniyle toparlanma sürecinde olduğunu ve iyileştiği zaman müjde vereceğini söylemişti.

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"Bu sene karı koca Survivor'a katılsanız güzel olur" mesajı alan İlayda Şeker de "Güzel mi olur yoksa yarışma reyting mi karar orasını bilmem. İso'yla beni aynı anda düşünemiyorum" demişti.

SURVİVOR ŞAMPİYONU DA KARARINI AÇIKLADI!

Survivor 2023'te şampiyon olan ve 2024'te All Star'da da fırtınalar estiren Nefise Karatay, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisi Karatay'a "Survivor'a bu sene gitmeyi düşünüyor musun?" sorusunu sordu. Karatay da kararını net bir şekilde açıkladı.

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Şampiyon, "Survivor'ı çok seviyorum. Her sene git deseler de giderim. Özlüyorum gerçekten ama bu sene olmayacağım." sözleriyle son noktayı koydu.

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