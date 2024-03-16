Survivor'a veda eden Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi: "Modumuz belli..."

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde tekmeler, yumruklar havada uçuşmuştu. Pınar ve Sema birbirine girmişti. Daha önce Sema'ya "Lohusa kadın gibi" diyerek zorbalıkta bulunan Pınar yarışmaya devam ederken yaşananlardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edilmişti.

Survivor All Star'da Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı.

Düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek eleme potasından adını sildirdi. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Oyunların ardından Aysu ve Pınar eleme düellosunda mücadele etti. Yarışmanın sonunda Aysu'ya 5-3 yenilen Pınar Saka adaya veda etti.

"DÜNYANIN EN SEVİLEN KADINI OLARAK DÖNÜYORUM"

Adaya veda eden Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Saka, şunları ifade etti:

"Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme...."









