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Mehmet Ali Erbil'den şok iddia! Acun Ilıcalı buna ne cevap verecek? "Yunus Emre'nin baba olacağını öğrendiği görüntülerde..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 14:04
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'Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde baba olacağını öğrenmişti. Hamileliğiyle ilgili açıklama yapan Beria Özden, gebeliğinin sonlandığını duyurdu. Yunus Emre'nin canlı yayında bebek müjdesi alırken yarışmacıların verdiği tepki gündem olmuştu. Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir programda görüntülerde dikkatini çeken bir detayı açıkladı.

Mehmet Ali Erbil'den şok iddia! Acun Ilıcalı buna ne cevap verecek? "Yunus Emre'nin baba olacağını öğrendiği görüntülerde..."

Survivor'da art arda aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre özden, canlı yayında baba olacağını öğrenmişti.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medya hesabından üzücü haberi paylaştı. Özden, kullandığı ilaçlar sebebiyle gebelik durumunun sonlandığını söyledi.

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'Söylemezsen Olmaz' programında Yunus Emre ve eşinin açıklamaları ele alındı. Konuyla ilgili programa canlı yayınla bağlanan Mehmet Ali Erbil, Yunus Emre'nin canlı yayında baba olduğunu öğrendiği görüntülerdeki bir detayın dikkatini çektiğini söyledi.

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"BU TİP KURGULAR YAPILIYOR"

Erbil'in görüntülerle ilgili iddiası şöyle:

"Arkada sakallı bir yarışmacı var, ben ona dikkat ettim. İsmini bilmiyorum. Görüntülerde sağdan bir komut alıyor. Oraya da söylüyor. Yapalım mı? bağıralım mı? gibi bir ifadesi var. Bakın görüntülerde sağa bakıyor. Bu tip kurgular yapılıyor televizyon programlarında."

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Erbil'in "İsmini bilmiyorum" dediği sakallı kişi en arkada bulunan Sercan'dı.

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