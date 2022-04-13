Survivor adaya kim veda etti? 12 Nisan Survivor All Star kim elendi? Survivor'dan hangi isim gitti?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor All Star'da 12 Nisan 2022 tarihinde adaya veda eden yeni isim belli olacak. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı en iyiler karşılaşmasında belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu. Barış, Parviz, Gizem ve son olarak ismi yazılan Ayşe'den kimin Survivor hayallerine veda ettiği açıklandı. İşte 12 Nisan Survivor All Star'a veda eden isim...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununun kazananı hem kadınlar hem de erkekler turunu kazanarak 2-0'lık skor ile Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyunuyla birlikte Survivor'da eleme adayı çıkaracak son takım da netleşti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununda kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı en iyiler karşılaşmasında belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

12 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı 4. eleme adayı olarak Ayşe seçildi. Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz olmuştu. Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler takımı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.

12 NİSAN SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan oylama sonucunda 4 isimden Gizem Memiç Survivor hayallerine veda etti.

