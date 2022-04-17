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Survivor Adem Kılıçcı'nın sevgilisi Nil Şenver kimdir? Ne iş yapıyor? Nil Şenver İnstagram hesabı nedir?

17.04.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Adem Kılıçcı'nın sevgilisi Nil Şenver, TV 8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022'de ünlüler takımının iletişim ödülünü kazanması sebebiyle merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor Adem Kılıçcı'nın sevgilisi Nil Şenver kimdir? Ne iş yapıyor? Nil Şenver İnstagram hesabı nedir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Adem Kılıçcı'nın sevgilisi hakkında bilgiler...

Survivor Adem Kılıçcı'nın sevgilisi Nil Şenver kimdir? Ne iş yapıyor? Nil Şenver İnstagram hesabı nedir?

Survivor Adem Kılıçcı'nın sevgilisi Nil Şenver kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar ünlüler takımının dokunulmazlık oyunu sonucunda iletişim ödülünü kazanması sebebiyle merak edildi. Survivor All Star'daki performansı kadar özel hayatı ile de gündem olan Adem Kılıçcı'nın sevgilisi internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Survivor Adem Kılıçcı'nın sevgilisi Nil Şenver kimdir? Ne iş yapıyor? Nil Şenver İnstagram hesabı nedir? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir? Nil Şenver nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR ADAM KILIÇCI'NIN SEVGİLİSİ NİL ŞENVER KİMDİR?

Geçtiğimiz ay Survivor AllStar 2022'de birleşme partisi yapıldı. Nil Şenver ile Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öğrenildi.

Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir? Nil Şenver nereli ve kaç yaşında?

NİL ŞENVER KİMDİR?

Nil Şenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal Kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıçcı'nın Bal Kaymak ile fotoğrafları bulunuyor.

NİL ŞENVER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Nil Şenver'in Instagram kullanıcı adı @nilsenver'dir. Mart ayında Survivor AllStar 2022'de yapılan birleşme partisinde duygusal bir performans sergileyen Adem Kılıçcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zateş taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim."

Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir?

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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