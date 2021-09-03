Survivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği yaptırdı

Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak adada twerk yaptığını ve RTÜK yüzünden ekrana gelmediğini söyleyen Survivor Aleyna şu sıralar bir şarkı için kolları sıvadı.

İlerleyen günlerde Berkay ile şarkı yayınlayacak olan Aleyna Kalaycıoğlu, burnuna estetik yaptıran isimler arasına dahil oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu burnunda bandajlı haliyle selfie çekip paylaştı.

Herkes şimdi yarışmacının son halini merak ediyor.





