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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği yaptırdı

03.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in konuşulan yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu yeni çıkaracağı şarkı için hazırlıklarına devam ederken bir yandan da estetik ameliyatıyla uğraştı. Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği yaptırdı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği yaptırdı

Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak adada twerk yaptığını ve RTÜK yüzünden ekrana gelmediğini söyleyen Survivor Aleyna şu sıralar bir şarkı için kolları sıvadı.

İlerleyen günlerde Berkay ile şarkı yayınlayacak olan Aleyna Kalaycıoğlu, burnuna estetik yaptıran isimler arasına dahil oldu.

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Aleyna Kalaycıoğlu burnunda bandajlı haliyle selfie çekip paylaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan ilginç sözler! &quot;Twerk yapmıştık! Ah RTÜK&quot;Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan ilginç sözler! "Twerk yapmıştık! Ah RTÜK"

Herkes şimdi yarışmacının son halini merak ediyor.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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