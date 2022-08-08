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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan nefesleri kesen bikinili yat pozu! Instagram'ı kasıp kavurdu

08.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve 'Beceremedin' isimli yeni şarkısıyla müzik piyasasına bomba gibi bir giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni parçasıyla müzik piyasasına damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şu sıralar başarısının tadını çıkaran ünlü isim yatta çekildiği bikinili fotoğrafıyla görenleri hayran bıraktı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan nefesleri kesen bikinili yat pozu! Instagram'ı kasıp kavurdu

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedin' isimli şarkısı ile YouTube trendlerdeki müzik listesinde yerini aldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Aleyna Kalaycıoğlu

'Beceremedin' isimli şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu bugün Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Güneşlenip denize giren ünlü isim, mavi bikinisiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımı görenleri adeta büyüledi.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
bikini survivor
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