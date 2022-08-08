Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan nefesleri kesen bikinili yat pozu! Instagram'ı kasıp kavurdu

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedin' isimli şarkısı ile YouTube trendlerdeki müzik listesinde yerini aldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
'Beceremedin' isimli şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu bugün Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Güneşlenip denize giren ünlü isim, mavi bikinisiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımı görenleri adeta büyüledi.
İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan o paylaşımı:
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