Survivor Aleyna kimdir? 'Ada fokur fokur kaynıyor!' Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 yeni sezonda birbirinden dikkat çekici anlara sahne olmaya devam ediyor. Son olarak yarışmanın 18 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölüm tanıtımında yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sancakay ile ilgili söyledikleri merak uyandırdı. Yarışmacıların Survivor’da ortaya koyduğu büyük mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021’in iddialı isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili de çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Survivor Aleyna kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Aleyna Instagram hesabı...

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR?

1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen yarışmacı şu anda 23 yaşında. Gönüllüler takımının yarışmacısı olan isim, çocukluğunu Yalova’da geçirdi. Sonrasında İstanbul’a taşınan yarışmacı, hayatını burada devam ettiriyor. Kalaycıoğlu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Pandemi sebebiyle Türkiye’ye dönen Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasına da bu süreçte başvuru yaptı.

Aynı zamanda yarışmacının spor geçmişi de bulunuyor. 10 yıldır voleybol oynayan yarışmacı, son üç senedir de beach voleybol okul takımında yer alıyor. Yarışmacının Instagram’da ise “aleynakalayciogluu” adlı hesabı kullandığı biliniyor.

