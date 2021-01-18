MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna kimdir? 'Ada fokur fokur kaynıyor!' Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor Aleyna kimdir? 'Ada fokur fokur kaynıyor!' Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

18.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Aleyna kimdir? 'Ada fokur fokur kaynıyor!' Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021’in yeni bölümü yine birbirinden olaylı anlara sahne oluyor. Yayınlanan fragmanda Survivor Aleyna Kalacıoğlu’nun Sancakay ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. Şimdi yarışmacıyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Survivor Aleyna kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Survivor 2021 yeni sezonda birbirinden dikkat çekici anlara sahne olmaya devam ediyor. Son olarak yarışmanın 18 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölüm tanıtımında yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Sancakay ile ilgili söyledikleri merak uyandırdı. Yarışmacıların Survivor’da ortaya koyduğu büyük mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021’in iddialı isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili de çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Survivor Aleyna kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Aleyna Instagram hesabı...

survivor aleyna

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR?

1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen yarışmacı şu anda 23 yaşında. Gönüllüler takımının yarışmacısı olan isim, çocukluğunu Yalova’da geçirdi. Sonrasında İstanbul’a taşınan yarışmacı, hayatını burada devam ettiriyor. Kalaycıoğlu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Pandemi sebebiyle Türkiye’ye dönen Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasına da bu süreçte başvuru yaptı.

survivor aleyna

Aynı zamanda yarışmacının spor geçmişi de bulunuyor. 10 yıldır voleybol oynayan yarışmacı, son üç senedir de beach voleybol okul takımında yer alıyor. Yarışmacının Instagram’da ise “aleynakalayciogluu” adlı hesabı kullandığı biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Arabasını pembe bikinisiyle yıkadıArabasını pembe bikinisiyle yıkadı
Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...Genç sevgili akımına uydu! 25 yaş küçük...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Yeni eviyle yine gündemde!

Yeni eviyle yine gündemde!

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Diğer Haberler

Hadise'den Kaan Yıldırım açıklaması! 'Benim de duygularım var mutluyuz'

Aşk yeniden! Hadise'den bomba sözler

Gülseren Budayıcıoğlu’nın Bir Başkadır eleştirisi yeni polemiğin ateşini yaktı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Bir Başkadır eleştirisi tartışma yarattı

Heidi Klum yatak pozuyla olay oldu

Çocuklarına rağmen paylaştı! 'Yatakta kal'

Claudia Fijal arabasını pembe bikinisiyle yıkadı

Arabasını pembe bikinisiyle yıkadı

Kaan Taşaner'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi pozlarıyla olay oldu

Yakışıklı oyuncunun kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi pozlarıyla olay oldu

Ahmet Özhan 39 yıl sonra ekrana dönüyor! İşte son hali...

39 yıl sonra ekrana dönüyor! İşte son hali...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.