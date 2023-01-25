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Survivor Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında? Aleyna'nın Instagram hesabı ne? İşte Survivor Aleyna'nın biyografisi

25.01.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Aleyna'nın kim olduğu merak ediliyor. Gönüllüler takımında yarışan Aleyna bu hafta gitme adaylarından biri oldu. Eleme potasında olan yarışmacının hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında? Aleyna'nın Instagram hesabı ne? İşte detaylar...

Survivor Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında? Aleyna'nın Instagram hesabı ne? İşte Survivor Aleyna'nın biyografisi

Survivor Aleyna yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından biri. Aleyna Elibol hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Peki Survivor Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında? Aleyna'nın Instagram hesabı ne? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR?

Survivor Aleyna Elibol, 1996 doğumlu. Aleyna sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk ile ilgileniyor. Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve Orta Kafa Aşk yapımlarında rol alan yarışmacı Survivor'da da başarılı bir performansa sahip.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ ALEYNA ELİBOL

Survivor Aleyna aynı zmanda bir sosyal medya fenomeni. Yarışmacı çeşitli dizilerde oynamasının yanı sıra Instagramda da iyi bir takipçi sayısına sahip. Aleyna'nın Instagram'da 131 bin takipçisi bulunuyor. Yarışmacının kullanıcı adı ise @aleynaelibol


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