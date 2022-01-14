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Survivor All Star 2022'den ilk fragman yayınlandı! Survivor Barış Murat Yağcı sakatlanıyor

14.01.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Survivor'ın sevilen isimlerinin yeniden yarışacağı All Star'da sezon korkutan bir sakatlıkla başlıyor. Merakla beklenen Survivor All Star'ın 1. bölüm fragmanında, ödül oyunu sırasında ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağçı sakatlanıyor. Acı içinde kalan Barış Murat Yağcı'nın yardımına takım arkadaşları koşuyor.

Survivor All Star 2022'den ilk fragman yayınlandı! Survivor Barış Murat Yağcı sakatlanıyor

Survivor Türkiye 2022 All Star'ın büyük bir merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor.

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor'ın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları adalarına yerleşiyor.

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SURVIVOR'DA ZORLU ÖDÜL OYUNU

Yarışmadaki ilk günlerinde ise takımları oldukça zorlu bir ödül oyunu bekliyor.

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Acun Ilıcalı'nın oyunu açıklamasının ardından yarışmacılar büyük şok yaşıyor.

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BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANIYOR

Zorlu oyunda ise, Survivor 2020'nin finalisti Barış Murat Yağcı sakatlanıyor. Acı içinde yere düşen Barış'a arkadaşları yardıma koşuyor.

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ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLERDE KİMLER VAR?

Survivor All Star ünlüler takımında, Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.

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Gönüllüler takımı kadrosu ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Aydemir'den oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Dominik Cumhuriyeti Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
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