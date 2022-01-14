Survivor All Star 2022'den ilk fragman yayınlandı! Survivor Barış Murat Yağcı sakatlanıyor

Survivor Türkiye 2022 All Star'ın büyük bir merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor.
Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor'ın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları adalarına yerleşiyor.
Yarışmadaki ilk günlerinde ise takımları oldukça zorlu bir ödül oyunu bekliyor.
Acun Ilıcalı'nın oyunu açıklamasının ardından yarışmacılar büyük şok yaşıyor.
Zorlu oyunda ise, Survivor 2020'nin finalisti Barış Murat Yağcı sakatlanıyor. Acı içinde yere düşen Barış'a arkadaşları yardıma koşuyor.
Survivor All Star ünlüler takımında, Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.
Gönüllüler takımı kadrosu ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Aydemir'den oluşuyor.
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