Survivor All Star'da birleşme partisi oyununu kimler kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Acun Ilıcalı'nın hızlandırılmış eleme dönemine geçildiğini ve birleşme partisine kadar 6 yarışmacının eleneceğini açıkladığı Survivor'da yeni bir oyun oynandı. Survivor'da birleşme partisinde yer alacak olan 22 isim arasına kalmak isteyen yarışmacılar parkurda ter döktü.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'ın 3 Mart Perşembe ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli old.

Survivor'da birleşme partisi için oynanan oyunda performansı yüksek olan 5 isim seri başı oldu ve rakiplerini seçme şansını elde etti. Eşleşmenin ardından oynanan oyunda kadınlarda tur atlayan isimler belli oldu.

Kadınlarda Elif, Seda, Gizem, Ayşe ve Birsen, erkeklerde ise Adem, Atakan, Barış, Batuhan ve Parviz üst tura çıktı. Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir sonraki tura kalan isimler belli olacak.

Erkeklerde Anıl ve Odeay performanslarının yüksek olmasından dolayı bu oyunda oynamadı.

