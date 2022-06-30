Survivor All Star'da finale kimler kaldı? Oylama sonuçları İstanbul'daki canlı yayında açıklandı! Survivor yarı finalde kimler elendi?

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalanıyor. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Survivor yarı finali dün akşam ekrana geldi.

NİSA VE AYŞE'DEN BİRİ VEDA ETTİ

Tersane İstanbul'da seyircilerin de katılımıyla canlı yayınlanan yarışmada, Batuhan ve Adem'in yarı finali garantilemesinin ardından Nisa ve Ayşe sms oylamasına çıktı.



Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu.

"YİNE UCUNDAN DÖNDÜK"

Survivor Ayşe yarışmayı dördüncü olarak tamamladı. Ayşe, ''İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim.'' dedi.

BÜYÜK FİNAL İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden sms oylaması yapıldı.

SURVIVOR'DA İKİ FİNALİST BELLİ OLDU

Oylama sonucu gece saatlerinde canlı yayında açıklandı.



Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu duyurdu.

Survivor'da yarı finalde şampiyonluk hayallerine veda eden yarışmacı ise Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan Survivor'ı üçüncü olarak tamamladı.

ŞAMPİYON BU AKŞAM BELLİ OLUYOR

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya gelecek. 2 yarışmacı canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor 2022 şampiyonun belli olacağı büyük final ise 30 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.



