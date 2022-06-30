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Survivor All Star'da finale kimler kaldı? Oylama sonuçları İstanbul'daki canlı yayında açıklandı! Survivor yarı finalde kimler elendi?

30.06.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın Tersane İstanbul'da yapılan yarı finalinde Adem, Ayşe, Nisa ve Batuhan yarıştı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve canlı yayında ekrana gelen Survivor finalinde sms oylaması yapıldı. Canlı yayında sonuçlar açıklandı ve iki yarışmacı şampiyonluk hayallerine noktayı koydu. Böylece Survivor'ın 3'üncü ve 4'üncüsü belli oldu. Oylama sonucunda ise Survivor büyük finaline kalan 2 yarışmacı açıklandı. Peki Survivor'da kimler elendi? Survivor büyük finale kimler kaldı?

Survivor All Star'da finale kimler kaldı? Oylama sonuçları İstanbul'daki canlı yayında açıklandı! Survivor yarı finalde kimler elendi?

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalanıyor. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Survivor yarı finali dün akşam ekrana geldi.

survivor yarı final 1

NİSA VE AYŞE'DEN BİRİ VEDA ETTİ

Tersane İstanbul'da seyircilerin de katılımıyla canlı yayınlanan yarışmada, Batuhan ve Adem'in yarı finali garantilemesinin ardından Nisa ve Ayşe sms oylamasına çıktı.

survivor yarı final 2
Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu.

ayşe nisa

"YİNE UCUNDAN DÖNDÜK"

Survivor Ayşe yarışmayı dördüncü olarak tamamladı. Ayşe, ''İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim.'' dedi.

ayşe yüksel

BÜYÜK FİNAL İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden sms oylaması yapıldı.

survivor final

SURVIVOR'DA İKİ FİNALİST BELLİ OLDU

Oylama sonucu gece saatlerinde canlı yayında açıklandı.
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Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu.

adem kılıçcı

Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu duyurdu.

nisa bölükbaşı

Survivor'da yarı finalde şampiyonluk hayallerine veda eden yarışmacı ise Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan Survivor'ı üçüncü olarak tamamladı.

ŞAMPİYON BU AKŞAM BELLİ OLUYOR

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya gelecek. 2 yarışmacı canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor 2022 şampiyonun belli olacağı büyük final ise 30 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Nisa Bölükbaşı Ayşe Yüksel
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