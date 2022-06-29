Survivor yarı finalinde gözyaşlarını tutamadılar! Ayşe ve Nisa'nın duygusal anları

Survivor All Star'da Ocak ayında başlayan macera büyük finalle son buluyor. Survivor'ın yarı finali Tersane İstanbul'daki canlı yayınla ekrana geliyor. Murat Ceylan'ın sunduğu yarı final için Dominik'ten gelen Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel ayağının tozuyla aileleriyle buluştu.

Nisa ve Ayşe'nin ailesi ile buluştuğu anlar duygulandırdı.



Yakınlarına sarılan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre bir kişi yarışmaya veda edecek. Survivor'ın büyük finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak.

