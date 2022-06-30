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Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel elendi! Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı bakın ne paylaştı

30.06.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarı finali gerçekleşti ve son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel İstanbul'a geldi. Heyecanın dorukta geçtiği Survivor'da iki yarışmacının elenmesi sosyal medyayı salladı. Nisa'nın Batuhan ve Ayşe'yi geride bırakarak finale kalması sosyal medyada gündem olurken eski sevgili Barış Murat Yağcı'dan da paylaşım gecikmedi.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel elendi! Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı bakın ne paylaştı

Survivor All Star 2022'de son 4'e Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel kaldı. Yapılan yarı finalde Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı olduğunu duyurdu.

Önce Ayşe Yüksel ardından Batuhan Karacakaya'nın elenip finale gidememesi sosyal medyayı salladı. Batuhan Karacakaya fanları duruma tepki gösterirken, Survivor Nisa'nın Batuhan ve Ayşe'yi geride bırakarak finale kalması olay oldu.

Ekran Alıntısı

Nisa Bölükbaşı'nın finale kaldığını duyan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı bir paylaşım yaptı. Survivor Barış paylaşımında "Ayşe ve Batuhan sonuna kadar hak ettiniz. Sizi tanımak güzeldi, yolunuz açık olsun" yazdı.

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Survivor Nisa fanları bu mesaja tepki yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Batuhan Karacakaya
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