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  4. Survivor All Star'da kaza geçiren Evrim'in çığlıkları adayı inletti! "Annemi istiyorum"

Survivor All Star'da kaza geçiren Evrim'in çığlıkları adayı inletti! "Annemi istiyorum"

18.01.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye All Star 2022'de Birsen ile Sercan'ın ardından 3. eleme adayı Gizem oldu. Peki haftanın son dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele sürerken, yayınlanan son tanıtımda Evrim'in çığlıkları izleyenlerin içini burktu. Parkurdan sert şekilde düşen Evrim Keklik'in çığlıkları adada yankılandı.

Survivor All Star'da kaza geçiren Evrim'in çığlıkları adayı inletti! "Annemi istiyorum"

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor, yeni sezona çık hızlı başladı.
Survivor'da ilk haftada eleme adaylarının sürgün kampına gönderilmesi takımları da karıştırdı. Survivor All Star'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada 7 kişi sürgün kampına gidecek ve eleme adayı olacak yarışmacı için Gizem Kerimoğlu'nun adını yazdı.

Yarışmanın yayınlanan tanıtımında Yasin'in tepkisi ve Evrim'in çığlıkları dikkat çekti.

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Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden Evrim, hızla girdiği parkurda düşünce panik anları yaşadı. Adayı çığlıklarıyla inleten Evrim Keklik'in, "Annemi istiyorum" diye ağladığı anlar Survivor All Star'ın yayınlanan son tanıtımında paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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Ağlayan ağlayana ne işiniz var kardeşim orda. Salya sümük herkez. zorla çalışan banka memuru gibi

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