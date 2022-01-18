Survivor All Star'da kaza geçiren Evrim'in çığlıkları adayı inletti! "Annemi istiyorum"

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor, yeni sezona çık hızlı başladı.

Survivor'da ilk haftada eleme adaylarının sürgün kampına gönderilmesi takımları da karıştırdı. Survivor All Star'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada 7 kişi sürgün kampına gidecek ve eleme adayı olacak yarışmacı için Gizem Kerimoğlu'nun adını yazdı.

Yarışmanın yayınlanan tanıtımında Yasin'in tepkisi ve Evrim'in çığlıkları dikkat çekti.

Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden Evrim, hızla girdiği parkurda düşünce panik anları yaşadı. Adayı çığlıklarıyla inleten Evrim Keklik'in, "Annemi istiyorum" diye ağladığı anlar Survivor All Star'ın yayınlanan son tanıtımında paylaşıldı.



