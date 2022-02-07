Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Furkan Kızılay'ın ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu.

Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı bir kez daha konseyde oylama yaptı.

Konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı Bora oldu. Böylece Survivor'a yedeklerden katılan Bora Edin, Survivor'da ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim oldu.

"BANA KARŞI KARTLARINI AÇIK OYNAMADILAR"

Takım arkadaşlarına tepki gösteren Bora, "Çok yeniyiz burada, elimden geleni yaptım. Enteresan geldi. Bu bir hesap sorma değil ama gerçekten takım olmayı beceremiyorlar. İyi performansı olan ihtiyaçları olan bir oyuncuyu oraya gönderebiliyorlar. Pes etmeye gelmedim buraya. Kartları açık oynadım ama kimse bana kartlarını açık oynamadı" dedi.



