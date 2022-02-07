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Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

07.02.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 6 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı da belli oldu. Sürgün adasına giden yarışmacı "Gerçekten takım olmayı beceremiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Furkan Kızılay'ın ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

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Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu.

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Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı bir kez daha konseyde oylama yaptı.

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Konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı Bora oldu. Böylece Survivor'a yedeklerden katılan Bora Edin, Survivor'da ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim oldu.

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"BANA KARŞI KARTLARINI AÇIK OYNAMADILAR"

Takım arkadaşlarına tepki gösteren Bora, "Çok yeniyiz burada, elimden geleni yaptım. Enteresan geldi. Bu bir hesap sorma değil ama gerçekten takım olmayı beceremiyorlar. İyi performansı olan ihtiyaçları olan bir oyuncuyu oraya gönderebiliyorlar. Pes etmeye gelmedim buraya. Kartları açık oynadım ama kimse bana kartlarını açık oynamadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Furkan Kızılay
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